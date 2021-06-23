لندن تنفى إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية باتجاه إحدى مدمراتها

جدة - نرمين السيد - أعلنت موسكو اليوم الأربعاء، أنها ستستدعى قريبًا السفير البريطانى لديها، مطالبة لندن بإجراء تحقيق فى ما سمّته "العملية الخطيرة" التى قامت بها مدمرة تابعة للبحرية الملكية فى البحر الأسود.





وبحسب "يورو نيوز"، تقول موسكو إن المدمرة دخلت المياه الإقليمية الروسية، ما دفع ببحريتها إلى إطلاق طلقات تحذيرية، الأمر الذى نفته لندن. وقالت الخارجية الروسية فى بيان إنها ستستدعى السفير البريطانى قريبًا بعدما ذكرت وكالات روسية إن موسكو استدعت الملحق العسكرى البريطانى لديها. من جانبه نفى الجيش البريطانى ما أعلنته موسكو عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية فى البحر الأسود، وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أنه لم يتم توجيه أى طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر".

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