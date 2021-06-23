أخبار اليمن : شهيد وجريح بقصف سعودي متجدد على منبه

شهيد وجريح بقصف سعودي متجدد على منبه
استشهد مواطن وأصيب آخر مساء اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي جديد استهدف مديرية منبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي عاودت قصف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة، وتضرر عدد من منازل المواطنين.
واستنكر المصدر استمرار العدو السعودي باستهداف المواطنين وارتكاب جرائم وحشية بحقهم بشكل يومي في ظل تواطؤ الأمم المتحدة وصمتها عن جرائم العدوان.
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