الجزائر تطالب بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

طالب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا، الجارة الشرقية لبلاده.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للوزير الجزائري بموقع "تويتر": "بمؤتمر برلين 2، أكدت على ضرورة الإسراع في وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة واحترام الالتزامات المتعهد بها في هذا الإطار مسبقا".

كما شدد بوقادوم على "الأهمية البالغة لتحضير الأرضية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية نهاية العام الجاري، مع توحيد المؤسسات الليبية، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع والأمن".

وانعقد مؤتمر "برلين2"، الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في موعدها المحدد وعلى النحو المتفق عليه.

كما جدد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة، تأكيده على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من أنحاء ليبيا، مع استمرار الحوار الوطني الشامل.