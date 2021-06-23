بعمر 78 عاما.. إصابة هاريسون فورد أثناء تصوير إنديانا جونز 5

تعرض الممثل الأميركي هاريسون فورد لإصابة في الكتف في موقع تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام "إنديانا جونز"، الأربعاء، مما استدعى إيقاف التصوير لتقييم الإصابة والعلاج، حسبما أعلن موقع "ديدلاين هوليوود".
وقال متحدث باسم شركة "ديزني" في بيان، إن إصابة فورد في كتفه حدثت "أثناء التدرب على مشهد قتال"، وأكدت أن الإنتاج "سيستمر بينما يتم تقييم المسار المناسب للعلاج، وستتم إعادة جدولة مواعيد التصوير، حسب الحاجة، خلال الأسابيع المقبلة".
وفي غضون ذلك، سيواصل المخرج جيمس مانغولد التصوير من دون فورد.
وبدأ إنتاج "إنديانا جونز 5" في وقت سابق من شهر يونيو الجاري في المملكة المتحدة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجزء الجديد، لكن فورد البالغ من العمر 78 عاما يعيد تمثيل دوره الأيقوني كعالم آثار، بمشاركة فيبي والر بريدج ومادس ميكلسن.
وتأجل إصدار الجزء الخامس من السلسلة عدة مرات، ومن المقرر حاليا عرضه لأول مرة في 29 يوليو 2022، أي بعد نحو 15 عاما من عرض الجزء الرابع عام 2008، وبعد أكثر من 4 عقود على إصدار الجزء الأول عام 1981.
وستقتصر مشاركة ستيفن سبيلبرغ، الذي أخرج الأفلام الأربعة الأولى من السلسلة، على إدارة الإنتاج، في حين يتولى مانغولد مسؤولية الإخراج.
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