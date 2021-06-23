التحالف العربى يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها مليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان التحالف العربى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. ​واتهم التحالف جماعة الحوثى باستمرار تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المدنيين والتصدى للهجوم الوشيك.

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