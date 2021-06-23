متحور ”دلتا”.. الولايات المتحدة على خطى بريطانيا 

تمثل طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

وفي هذا الصدد، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من "الخطر الأعظم" لجهود محاربة فيروس كورونا، وعبر عن مخاوف تكرار مأساة بريطانيا.

وصرح بأن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت "دلتا" الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع لها وسط الشباب، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال فاوتشي إنه يبدو أن "دلتا" تتبع نفس النمط" مثل "ألفا"، المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، مع تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا.

وأضاف: "على غرار الوضع في بريطانيا، يمثل متحور "دلتا" حاليا الخطر الأكبر في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كورونا".

وتأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي الأمريكيين على التطعيم ضد كورونا، قائلة إنها تتوقع أن تصبح "دلتا" البديل السائد لكورونا في الولايات المتحدة.

وقالت: "بقدر ما تثير سلالة "دلتا" القلق في ما يتعلق بقابلية انتقالها السريعة، إلا أن لقاحاتنا تعمل".

وأضافت: إذا تم تطعيمك ستكون محميا من متغير "دلتا "هذا.

وأكد فاوتشي كذلك أن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكورونا تظل فعالة ضد الطفرة الجديدة.

وتمثل هذه الطفرة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة، تشمل آيوا وكانساس وميزوري ونبراسكا وكولورادو ومونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ويوتاه ووايومنغ.