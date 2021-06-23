إصابات بانهيار جسر للمشاة في واشنطن

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بانهيار جسر للمشاة على الطريق السريع 295 في واشنطن، وفقا لمسؤولين في إدارة الإطفاء في العاصمة الأمريكية.
وقال المسؤولون في تغريدة عبر "تويتر" إنهم استجابوا لتقارير انهيار الجسر بالقرب من تقاطع شارع كينيلورث وشارع بولك، حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت واشنطن.
وقالت السلطات إنه تمت معالجة شخصين في مكان الحادث ونقل 4 آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصاباتهم، مبينة أن أشخاص ثلاث أصيبوا "بجروح طفيفة".
ولم يتضح على الفور سبب انهيار الجسر، بينما تواصل السلطات التحقيق.
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