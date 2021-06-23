ميعاد صرف بدل التميز لمنسوبي الصحة خلال الأيام القادمة بالمملكة العربية السعودية

قريباً إعتماد بدء صرف بدل التميز لمنسوبي وزارة الصحة على أنه سوف يتم صرف بدل التميز لعام ٢٠١٨ م عن الفترة من ١/٤/١٤٣٩ إلى نهاية٢٤/٤/١٤٤٠ وذلك لبعض منسوبي الصحة والتي تمت بناءاً علي المحاضر التي تم رفعها من قبل مديريات الشؤون الصحية بالمناطق التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وتم إعتمادها من قبل وزير الصحة وفي إنتظار الصرف في الايام القليلة المقبلة.

كما تمت الإشارة إلى أنه سوف يتم البدء في صرف المبالغ المالية المستحقة لبعض منسوبي الصحة بجميع المديريات.

التابعة لوزارة الصحة علي حسب الأسماء في المحاضر التي تم رفعها خلال الايام القادمة .

وكذلك جدير بالذكر الإشارة إلى أن حساب بدل التميز لمنسوبي وزارة الصحة يحتسب عن طريق.

إحتساب ١٠ في المائة من الراتب الأساسي وذلك للدرجة الأولى للممارسين الصحيين.

طريقة التسجيل لصرف البدل :-

– يسجل مدير عام مدير الشؤون الصحية أسماء جميع المرشحين لصرف البدل.

-الرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية الجارية.

-يختص الرئيس المباشر بتعبئة الفقرة الخاصة ببند العنصر الأساسي والفقرة الخاصة بعناصر تجديد نسبة البدل في مكانها المخصص.

– مراجعتها والتاكد من عدم وجود أخطاء وذلك بدقة عالية ووضوح والتوصية بصرف البدل من خلال الإعتماد بالتوقيع والختم في المكان المخصص ثم يتم رفع الطلب.

الشروط الأساسية للتسجيل في صرف البدل يجب الحصول على البنود التالية :-

-أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم من قبل الادارة للأداء الوظيفي للعامين الأخيرين .

– الإلتزام بالانضباط في العمل .

-إعتماد السجل المهني للموظف بعدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية حسن السيرة والسلوك .

– يتم عمل تقرير بالإنتاجية للموظف على أساس تقييم عملة ومدي إنتاجيتة في مجالة .