بسبب المناخ.. تحذير أممي من أزمة غير مسبوقة

بسبب المناخ.. تحذير أممي من أزمة غير مسبوقةحذر علماء بالأمم المتحدة من أن تهديدات تغير المناخ للحياة على كوكب الأرض أصبحت منهجية ومترابطة على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية.

وبحسب تقرير علمي نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، فقد استغرقت عملية تعافي النظام البيئي والتنوع البيولوجي من الصدمات المناخية القاسية السابقة مثل تلك التي تواجه الكوكب حاليًا، ملايين السنوات وشمل ظهور كائنات جديدة تمامًا.

وكشف التقرير أن العديد من النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة والمحيطات، اقتربت أو تجاوزت بالفعل، حدود قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

وشدد على أن التوقعات المتعلقة بالتهديدات لحياة الكائنات الحية أصبحت خطيرة، إذ تتسارع معدلات الانقراض بشكل كبير وتقدر بأنها أعلى بنحو ألف مرة مما كانت عليه قبل تأثير الأنشطة البشرية على الأرض في القرن الماضي.

وحذر من أن ما يصل إلى 54 في المائة من الحيوانات البرية والبحرية مهددة بالانقراض هذا القرن في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين إلى 3 درجات أعلى مستويات ما قبل الصناعة.

وتوقع التقرير انخفاض نسبة تتراوح ما بين 70 في المائة و90 في المائة من الشعب المرجانية في العالم عند 1.5 درجة مئوية فقط من الاحتباس الحراري، إضافة إلى نزوح العديد من سكان المدن الساحلية بحلول 2050 في ظل توقعات بارتفاع مستوى مياه البحر.

وذكر أن 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن قد يواجهون شُحًّا في المياه، في ظل توقعات بلوغ معدل الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية، وزيادة ذلك العدد إلى 400 في حال وصول المعدل إلى درجتين.