أكبر صانع لآلات تعدين البيتكوين في العالم "يوقف نشاطه"

أوقفت شركة "بيتمين" الصينية مبيعات الآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وسط حملة كبيرة على نشاط تعدين العملات الرقمية من جانب حكومة بكين.
وقالت "بيتمين"، التي تعد أكبر صانع لآلات تعدين البيتكوين في العالم، الأربعاء، إنها توقفت عن بيع معدات جديدة بعد انخفاض أسعارها بنحو 75 بالمئة منذ أبريل.
وذكرت الشركة أن قرارها يهدف إلى "دعم الأسعار المحلية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الإخبارية.
وأوضحت: "من خلال تأجيل المبيعات، يمكن أن يستفيد نشاط التعدين من الذين يغادرون هذه الصناعة، في الحصول على أسعار أفضل لآلاتهم".
وكشفت أنها ستواصل بيع المعدات، من دون أن تذكر بالتحديد متى ستستأنف نشاطها.
وفي مايو الماضي، دعا مجلس الدولة الصيني إلى شن حملة على تجارة البيتكوين وأنشطة التعدين العملات الرقمة عموما.
وفي أعقاب هذه الدعوة، تحركت السلطات المحلية في أماكن من شمال منغوليا الداخلية إلى سيتشوان لقطع الطاقة عن مرافق التعدين.
وأدت هذه الحملة غير المسبوقة إلى ترك العديد من نشطاء التعدين هذا المجال، والتخلي عن آلاتهم بأسعار رخيصة.
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