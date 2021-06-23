سيرجي فرشينين : الوضع في ليبيا يتطور بالاتجاه الصحيح 

اعتبر سيرجي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أن "الوضع في ليبيا يتطور بالاتجاه الصحيح"، مشددا على أهمية "تقليص الوجود الأجنبي في ليبيا".

وقال في ختام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا: "هناك فرصة لتحقيق الاستقرار، ويجب أن يتم الحد من الوجود المسلح بشكل مدروس هناك".

وأضاف: "يجب تقليص الوجود المسلح هناك، وأن يتم ذلك بعناية".

واختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله مساء الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر 2021.