أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يدين حظر موقع المسيرة ويؤكد التضامن مع الزملاء فيها

إعلام المؤتمر يدين حظر موقع المسيرة ويؤكد التضامن مع الزملاء فيها
دان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة إقدام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على حظر موقع "المسيرة نت" على شبكة الإنترنت.
واعتبر قطاع الإعلام بالمؤتمر أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً فاضحاً وصارخاً لحرية الرأي والتعبير الذي تضمنه وتكفله مختلف المواثيق والأعراف الدولية، كما أن هذه الخطوة تكشف زيف شعارات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها أمريكا.
وأشار قطاع الإعلام بالمؤتمر إلى أن حظر موقع "المسيرة نت" يأتي في سياق محاولات التغطية على جرائم تحالف العدوان واسكات المنابر الإعلامية الوطنية التي تمارس حقها في فضح وتعرية هذه الجرائم والانتهاكات.
وأكد قطاع إعلام المؤتمر التضامن مع الزملاء في موقع وشبكة المسيرة، داعياً الاتحادات والنقابات الصحفية والإعلامية وكافة المنظمات المعنية والمهتمة بدعم حرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا العمل العدائي ورفضه والوقوف ضده.
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