يورو 2020 تحطم الرقم القياسي للأهداف العكسية

هدفان عكسيان سجلهما منتخب سلوفاكيا في فوز إسبانيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، جعلا عدد الأهداف العكسية حتى الآن يصل إلى 8 في مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
ةكان هناك 9 أهداف عكسية فقط في 40 عامًا من البطولة التي بدأت عام 1976 وحتى يورو 2016. وكان الرقم القياسي السابق للأهداف العكسية لبطولة واحدة 3، وسجل في نسخة العام 2016.
ولم تشهد أي مباراة واحدة في البطولة من قبل هدفين عكسيين، لكن كان هناك هدفان عكسيان في مباراتين الأسبوع الماضي، إذ سجلت البرتغال هدفين عكسيين يوم السبت.
وكان الهدف الأول ليورو 2020 عكسيا، عندما اعترض مدافع تركيا ميريح دميرال كرة عرضية بصدره وارتدت الكرة ليحرز منتخب إيطاليا أول أهدافه في فوزه على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة.
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