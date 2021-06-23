البرهان: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

جدة - نرمين السيد - شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكدًا على انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد، وأن مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية على قلب رجل واحد.





جاء ذلك لدى مخاطبة البرهان لقاء بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، وأعضاء مجلس السيادة السودانى من المكون العسكرى، وقادة القوات المسلحة وقادة الوحدات والأفرع والضباط برتبة العميد فما فوق فى القوات المسلحة والدعم السريع بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء.

وقال البرهان إن القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وأنها بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان، مؤكدا أنها يدُ واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية لإحداث التحول الديمقراطى المنشود مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التى تشمل كل السودانيين.

وأضاف: "لن نسمح أبدًا لأى طرف يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية القوات المسلحة والدعم السريع"، مؤكدًا الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من إحكام التنسيـق على كافة المستويــات وتحسيــن الأوضاع المعيشية للفرد العسكرى حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى اتفاق وطنى مرض عبر الحوار مع الحركات المسلحة التى لم تلحق بركب السلام.

من جهته، دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى قائد قوات الدعم السريع، إلى القضاء على الشائعات التى تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع فى مهدها والحرص على التحصين من أغراضها الضارة.

وقال إن هدفنا واحد ولدينا مسئولية تاريخية فى الخروج بالبلاد إلى بر الأمان وأن الأعداء ينتظرون تنافرنا، مؤكدًا أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتؤتمر بأمره، مجددًا تمسكه بإحداث التحول الديمقراطى فى البلاد.