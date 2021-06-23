مكافأة أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود لزعيم القاعدة باليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة فى اليمن خالد باطرفى.





وقال البرنامج فى تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر: "بينما يسرح قادته فى تنظيم القاعدة ويمرحون فى إيران حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد باطرفى وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء فى اليمن". وأضاف: "لا مكان لخونة القاعدة فى اليمن حاضرا ومستقبلا". هذا، ووكان تنظيم القاعدة أعلن مطلع العام الماضي، تعيين خالد سعيد باطرفى قائدا جديدا للتنظيم خلفا لقاسم الريمى الذى قتل بغارة أمريكية بدون طيار فى محافظة مأرب شرق اليمن.

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