روسيا: السفير الأمريكى سيعود إلى موسكو خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق أن السفير سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.
يذكر أن الاتفاق على عودة السفيرين تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن فى جنيف يوم 16 يونيو الجارى.
وكان السفيران الروسى فى واشنطن والأمريكى فى موسكو عادا إلى بلديهما فى أبريل الماضى على خلفية الأزمة فى العلاقات بين البلدين، التى شهدت تصعيدًا آخر بعد تصريحات صحفية لجو بايدن وصف فيها نظيره الروسى بـ"القاتل".
وعاد السفير الروسى أناتولى أنطونوف إلى واشنطن فى الـ20 من يونيو.
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