دلتا كورونا يعزل سيدنى عن أستراليا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت غلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز، دخول قرار حظر مغادرة سيدنى حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع من جديد.

وقالت بيريجيكليان إن نسبة كبيرة جدا من سكان سيدنى البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة سيخضعون لحظر التنقل الذى يشمل سبع مناطق تم فيها تسجيل إصابات بكورونا.

وأبقت السلطات على فتح المطاعم والحانات، لكنها حظرت الغناء والرقص، ويسمح بإقامة الفعاليات الكبيرة، فيما حدد عدد الجمهور بنسبة 50% من سعة الملاعب الرياضية.

وقال براد هازارد وزير الصحة فى الولاية: "استنادا إلى خبرتى.. ثمة درجة معينة من الكلل واللامبالاة تجاه الفيروس".

وحث السكان على توخى الحذر من "هذه الطفرة المتحورة الأكثر خطورة من الفيروس الأساسى وعدم الاستسلام لعدم المبالاة".

وسجلت أكثر من ثلاثين إصابة بالطفرة المتحورة منذ رصد هذه البؤرة الوبائية الأسبوع الماضى فى منطقة بونداى بيتش فى سيدنى.