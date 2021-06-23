البيت الأبيض: لا زيادة في العنف ضد القوات الأمريكية في أفغانستان 

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن وزارة الدفاع تشرف على انسحاب منظم للقوات الأمريكية من أفغانستان، وأنها لم تشهد أي زيادة في العنف ضد قواتها هناك العام الماضي.

وقالت بساكي، الأربعاء، إنه "مع تزايد الهجمات على القوات الأفغانية والحكومة مقارنة مع عام سابق، لم نشهد زيادة في الهجمات على جيشنا أو وجودنا منذ فبراير 2020".

وأفادت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء، بأن "عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت الـ50%".

وقالت: "منذ قرار الرئيس جو بايدن أخرجت الولايات المتحدة ما يعادل 763 شحنة من المواد بحجم طائرة 17 - C من أفغانستان، وسلمت ما يقارب من 14790 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأعلنت واشنطن في وقت سابق، أنها ستسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول شهر سبتمبر المقبل، وبقرار من الرئيس الأمريكي بايدن.