العثور على جون مكافي مبتكر برامج مكافحة الفيروسات ميتا داخل زنزانته في...

أعلنت وزارة العدل الكتالونية العثور على مبتكر برامج مكافحة الفيروسات جون مكافي (75 عاما)، ميتا في زنزانته في برشلونة، بعدما أذنت المحكمة العليا الإسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن جميع الأمور تشير إلى أن وفاة رجل الأعمال الأمريكي قد تكون نتيجة الانتحار، بحسب "رويترز".

ووافقت المحكمة العليا على ترحيل مكافي الذي قام بتأسيس شركة أصدرت أول برنامج تجاري لمكافحة فيروسات الحواسب، إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي.

وفي أكتوبر 2020، ألقت السلطات الإسبانية القبض على مكافي في مطار برشلونة الدولي، ليصدر أمر بحبسه لحين البت في مسألة تسليمه للسلطات الأمريكية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن مكافي تهرب من مسؤوليته الضريبية من خلال دفع أمواله إلى حسابات مصرفية وحسابات صرف العملات الإلكترونية بأسماء أخرى، الأمر الذي تسبب في فشله في تقديم أي إقرارات ضريبية خلال الفترة بين 2014 و2018.