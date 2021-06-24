كأس أوروبا: حامل اللقب يتعادل مع وصيفه ويرافقه لثمن النهائي

تعادل المنتخب البرتغالي حامل اللقب مع وصيفه الفرنسي 2-2، الأربعاء، في بودابست، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ورافقه إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم.

ومنح كريستيانو رونالدو التقدم للبرتغال (30 من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الدون التعادل (60 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده إلى 109 أهداف دولية معادلا الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية للإيراني علي دائي.

وضمنت فرنسا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما حجزت البرتغال البطاقة الأخيرة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام ألمانيا المتعادلة بالنتيجة ذاتها مع هنغاريا في ميونيخ.

ودخلت البرتغال المباراة وهي لا تعرف مستقبلها في البطولة، لكن رونالدو وضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وبطولة أوروبا يسجل 20 هدفا إجمالا في المسابقتين.