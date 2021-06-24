فيديو- سيناريو الكابوس.. ترامب كان يفكر فى إرسال مرضى كورونا لجوانتاناموا

وأشار التقرير إلى أن الكتاب كشف أن الرئيس السابق كان ضد فكرة إجراء اختبارات مكثفة للفيروس خوفا من خسارته للانتخابات.
ولفت التقرير، إلى أن الكتاب آثار جدلا كبيرا، كما أن اقتراح الرئيس الأمريكى السابق أثار دهشة مساعديه واستبعاد الفكرة، والتأكيد أنه لا يمكن احتجاز المواطنين فى نفس القاعدة التى يحتجز فيها الأشخاص المتهمين بتهم الإرهاب.
كما تناول الكتاب، دور دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية فى إعاقة الاستجابة ورفض إجراء اختبارات موسعة لفحص فيروس كورونا والتحجج بأن ذلك قد يسبب له الهزيمة فى الانتخابات الرئاسية، كذلك أبرز الكتاب معارك الرئيس الأمريكى السابق مع عدد من المسؤولين منهم مسئول كبير بوزارة الخارجية.
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