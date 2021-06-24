رابط الدخول لخدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت

خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل، تعد خدمة منح البطاقات المدنية للأسر الكويتية والمقيمين من إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة العامة للمعلومات، وذلك لتوفير وقت وطاقة المواطنين والمقيمين على أرضها، وبالإضافة إلي ذلك حرص دولة الكويت على تقديم خدمات متميزة للجميع، بما في ذلك الخدمة الذاتية لإصدار وتجديد البطاقة المدنية وخدمات تسجيل المواليد وكذلك الخدمات الإلكترونية مثل التحقق من حالة البطاقة ورقم الجنسية للمقيمين وما إلى ذلك.

وقد أضاف مكتب هيئة المعلومات المدنية مؤخرًا خدمة التوصيل لبطاقتك من الباب إلى الباب. حيث تساعد البطاقة الجنسية الجميع في الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى القدوم إلى المقر الذي تم تقديمه فيها، ومن خلال موقع ثقفني سوف ننشر رابط الدخول لخدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل في الكويت.

خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل في الكويت

يستطيع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت الحصول على خدمة التوصيل لبطاقتك المدنية للمنازل، حيث تم تدشين إعلان من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة توصيل بطاقات هوية المواطنين وكذلك خدمة تسديدها للمواطنين والمقيمين. من خلال خدمة الدفع عبر الإنترنت للبطاقات المدنية، وإذا توفرت بطاقة أخرى على نفس العنوان يتم دفع ربع دينار إضافة للمبلغ الأصلي 2 دينار كويتي، وتعمل حكومة الكويت بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية لتوفير خدمة التوصيل لراحة المواطنين والمقيمين للحصول على بطاقة هوية المواطن، وفي نفس الوقت منع الازدحام في فروع الإدارة العامة مع انتشار جائحة وباء كورونا المستجد.

رابط الدخول لخدمة البطاقة المدنية للمنازل الكويت

يتمكن جميع المواطنين والمقيمين على أراضي دولة الكويت في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية عبر توصيلها للمنزل ويتم طلبها إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد ويتم ذلك من خلال اعتماد المواطن للخطوات التالية:

الولوج إلي متصفح الإنترنت وتسجيل الدخول إلي الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

الكبس علي أيقونة الخدمة الإلكترونية، ثم يتم اختيار خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل.

يتوجب على المستفيد قراءة جميع الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها.

الكبس على أيقونة بدء الخدمة

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها في الأماكن المخصصة لها، وتحديد فترة توصيل البطاقة.

كتابة رقم الهاتف الخاص، والبريد الإلكتروني، وكتابة العنوان بشكل صحي، ثم الكبس على التالي.

سيتم نقلك لصفحة بها جميع البيانات يجب قراءتها التأكد من صحتها ثم الكبس على التالي

ثم الضغط على تسديد رسوم عملية التوصيل عبر K-net.

ينتظر العميل مكالمة هاتفية من شركة التوصيل.

رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل

ننشر لكم رابط الدخول لخدمة توصيل البطاقات للمنازل الذى تم الإعلان عنه من قبل هيئة المعلومات المدنية في الفترة الأخيرة لتوصيل البطاقات للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت للمنازل وتسجيل الدخول إلي المنصة الإلكترونية مباشرة من خلال delivery.paci.gov.kw ويتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بشكل صحيح.