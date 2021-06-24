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عمر شويل - جدة استعلام عن منع السفر بالرقم المدني الكويت هو من الأمور التي تشغل بال الوافدين في دولة الكويت، ليستعلموا عن منعهم من السفر من خلال موقع وزارة العدل الكويتية، عن طريق الاستعلام بالرقم المدني، وقد أطلقت وزارة العدل هذه الخدمة نظراً لما تعانيه البلاد من إجراءات خاصة، خلال هذه الفترة الحرجة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم اجمع، ولمراعاة التباعد الاجتماعي وللتسهيل على المقيمين إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر عند السفر.

استعلام عن منع السفر بالرقم المدني الكويت

تسعى وزاه العمل الكويتية بصورة دورية على تحسين خدماتها المقدمة، وتعمل بجد في وضع آليات لتطوير وتحسين الخدمات بشكل جذري، إيمانا بدوها المجتمعي في الظروف الحالية، وبصورة أمنة وبسرية بيانات عن طريق ر بط الاستعلام بالرقم المدني، ومن خلال رقم سرى خاص بالمستفيد.

حالات منع السفر الكويت

تصدر النيابة العامة بدولة الكويت قرار منع السفر للخارج في حالة إن كان الشخص قد أدين في قضية جنائية أو مازال على ذمة قضية جنائية، ويكون هذا المنع طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات رقم 17 لعام 1960 من الدستور الكويتي، والتي أتى نصها في ” يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون، كما يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار لحريات الأفراد وحقوقهم”.

الاستعلام بالرقم المدني

سعى وزارة العدل في الكويت بشكل دائم من أجل تحديث الخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى العمل على توفير سرية المعلومات والبيانات وتوفير الخصوصية للمتعاملين، لذلك تعمل وزارة العدل على إضافة رمز سري لخدمة إعادة البيانات واسترجاعها من خلال الرقم المدني.

كيف اعرف إذا عندي منع سفر؟

لكي تستعلم إن كان عندك منع من السفر، قم بالدخول على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

قم بالضغط على ابدأ الخدمة الإلكترونية.

قم بكتابة رقمك المدني ثم قم بالضغط على بحث.

إذا كنت من المنوعين من السفر، سيعرض لك النظام اسمك في قائمة المنوعين من السفر وأسباب المنع.

أما في حاله أن كنت غير ممنوع من السفر لن يظهر اسمك في القائمة.

هل منع السفر يمنع تجديد الإقامة؟

هناك حالتين في تجديد الإقامة وهما:

أن يكون الشخص الممنوع من السفر مازال على ذمة القضية ولم يصدر في القصية حكم بعد، فيمكنه تجيد الإقامة ولا شيء في ذلك.

أما في الحالة الثانية أن يكون صدر ضده حكم بالفعل، فلن يمكنه تجديد الإقامة ويتطلب علية تنفيذ الحكم.

كيفية إزالة منع السفر؟

هناك حالة واحدة طريقة تساعدك على إلغاء منع السفر الكويت والسماح للشخص الذي صدر بحقه قرار منع السفر، وهي السفر للعلاج له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط، وان يكون معه شهادة طبية من جهة رسمية ومعتمدة، تفيد بحاجته إلى السفر للعلاج خارج الكويت، فيقدم طلب إلى مدير إدارة التنفيذ ليسمح له بالسفر للعلاج، ولأكن يظل قرار منع السفر ساري ولا يتم إلغاؤه.