نتائج الثانوية العامة القطرية أمر يشغل بال الكثيرين من الطلبة وذويهم من أولياء الأمور. فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة للدور الأول. وذلك يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرون من يوليو لعام 2021. وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الأمور حيال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب. كما نوهت الوزارة على أن النتيجة ستكون عبر الأنترنت وذلك حرصا على سلامة الطلاب من الجائحة التي قد اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة.

رابط نتيجة الثانوية القطرية

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر، والتي من المؤكد أن تزداد عمليات البحث عليها الآن، حيث تتولد حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب الذين يريدون الاطمئنان على نتائجهم في هذا العام الذي سيعتبر فيصلا في حياتهم عامة ، حيث بدأت الامتحانات على مستوى جميع أنحاء دولة قطر 24من شهر مايو الماضي واستمرت عدة أيام كما أنها كانت تحت إجراءات شديدة صحية لمنع عدوي الفيروسات كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني 2021 الدور الأول، اليوم الأربعاء بعد الانتهاء تماما من عمليات التصحيح كما تمت مراجعة أوراق الطلاب، وسيتمكن الطلاب من معرفة النتيجة إلكترونيا.

استعلام رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2021 برقم الجلوس

من الممكن أن يقوم أولياء الأمور أو الطلاب بالاستعلام عن نتائجهم. وذلك بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو وذلك عن طريق الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية. واتباع الخطوات التالية

عند الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

بعد الدخول قم باختيار صفحة النتائج .

ومن ثم أضغط على الطالب/ الطالبة تعبئة البيانات كرقم الجلوس و الاسم، ومن ثم الضغط على عرض النتيجة.

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطري اليوم الاربعاء باعتماد نتائج الباكلوريا في دولة قطر للعام الدراسي 2020-2021، وقد قامت الوزارة الوزارة وبقيادة الوزير محمد الحمادي بتهنأة أولياء الأمور والطلاب على نجاحهم، وانتهائهم من العام الدراسي الأكاديمي في قطر، وتمكن الطلاب من خلال موقع خدمات الجمهور التابع للوزارة التعليمية القطرية من استخراج نتائجهم.