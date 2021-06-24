تونس تعلن ظهور 8 إصابات بـ سلالة دلتا الهندية

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، قد حذر من أن السلالة الجديدة الهندية "دلتا"، والتى ظهرت فى الهند، هى أكبر تهديد لهزيمة الوباء، موضحا أن متغير دلتا الهندى يمثل الآن 20% من جميع حالات كورونا الجديدة فى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشارت ديلى ميل إلى أن متغير دلتا يعد أكثر عدوى من السلالات الأخرى، حيث يشكل الآن 20.6% من الإصابات فى البلاد، ارتفاعًا من 10% قبل أسبوعين.
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