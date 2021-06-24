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عمر شويل - جدة بنك التمويل الكويتي استعلام عن الرصيد هي واحدة من الخدمات الالكترونية الهامة، التي يتيحها بنك التمويل الكويتي للعملاء بسهولة، وذلك في ظل توفير الكثير من الخدمات للعملاء بشكل يوفر عليهم الوقت، والجهد في اجراء الخدمات من خلال فروع البنك المختلفة الموجودة في جميع انحاء الكويت، حيث يعتبر بنك التمويل الكويتي احد اشهر البنوك الموجودة في دولة الكويت والتي تضم الكثير من العملاء، بحيث يقدم البنك الكثير من الخدمات المصرفية المتعلقة بالعرض والطلب الخاصة بالعملاء، لذلك نوضح الان من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام الكترونيا عن الرصيد الخاص بالعميل في بنك التمويل الكويتي.

بنك التمويل الكويتي الاستعلام عن الرصيد

يوجد أكثر من فرع خاص بنك التمويل الكويتي المتنوعة والتي تتيح من خلالها إتمام الخدمات المختلفة للعملاء، على مدار أيام العمل المقررة، حيث يمكن للعملاء من خلالها إيداع وسحب الرصيد، وكذلك الاستعلام عن الرصيد الخاص بالحساب، واجراء تحويلات المختلفة المصرفية، سواء للعملاء من نفس البنك او من بنك اخر في دول أخرى أيضا، واحد اهم هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن الرصيد الخاص بالحساب، والتي تتم بشكلٍ الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

خطوات الاستعلام عن الرصيد بيت التمويل الكويتي

يتيح بنك التمويل الكويتي أكثر من طريقة للعميل لكي يتم الاستعلام عن الرصيد ببنك التمويل، من بينها التوجه الى أحد الفروع الخاصة بالبنك، او من خلال تحميل التطبيق الالكتروني الخاص ببنك التمويل الكويتي على الهاتف، او الكترونيا بسهولة من خلال الخطوات التالية:

التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص ببنك التمويل الكويتي، من ثم الى الخدمات خلال بيت التمويل الكويتي.

تسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات الخاصة بالعميل.

ادخال رقم الحساب الخاص بالمستعلم.

اختيار الاستعلام عن الرصيد.

ألو بيتك

من باب التيسير والتسهيل على العملاء أتاح بيت التمويل الكويتي خدمة ألو بيتك للإجابة عن جميع استفسارات العملاء وأيضاً مساعدتهم في إنجاز أعمالهم المصرفية، وذلك عبر عدة أرقام:

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: 18008188608

بريطانيا: 08000148898

فرنسا: 0805086620

ألمانيا: 08001817080

تركيا: 908503902170+

أسبانيا: 440-905-900

أما من داخل الكويت يمكن الاتصال على 1803333 وقدمنا لكم بنك التمويل الكويتي الاستعلام عن الرصيد بالتفصيل.