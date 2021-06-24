كورونا فى أمريكا .. 12.854 إصابة جديدة و322 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت الإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" إلى 33 مليونًا و395 ألفًا و620 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 600 ألف و86 حالة.

وكان الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى البلاد، قد حذر من أن الولايات المتحدة قد تسير على نهج المملكة المتحدة، حيث أصبحت سلالة "دلتا" الهندية هى المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.