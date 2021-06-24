العثور على جون مكافى مبتكر برامج مكافحة الفيروسات ميتا داخل محبسه

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة العدل فى إقليم كتالونيا بإسبانيا إنه تم العثور على مبتكر برامج مكافحة الفيروسات جون مكافى، 75 عاما، ميتًا فى محبسه، بعد ساعات من موافقة المحكمة العليا الإسبانية على ترحيله إلى الولايات المتحدة.





ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن جميع الأمور تفيد بأن رجل الأعمال الأمريكى قد تكون وفاته نتيجة الانتحار. وأذنت المحكمة العليا فى إسبانيا بترحيل قطب الأمن السيبرانى جون مكافى الذى أسس شركة أطلقت أول برنامج تجارى لـ مكافحة فيروسات الحواسب، إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبى. وكانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض على مكافى فى مطار برشلونة الدولى، ليصدر أمر بحبسه لحين البت فى مسألة تسليمه للسلطات الأمريكية.

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