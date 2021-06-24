أقل نسبة تصويت فى تاريخ البلاد.. الحزب الحاكم فى الجزائر يفوز بـ الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الدستورى فى الجزائر، مساء أمس الأربعاء، أن حزب "جبهة التحرير الوطنى" الحاكم حصل فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت فى 12 من شهر يونيو الجارى، وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407 مقاعد.





وخلال إعلان التلفزيون الرسمى الجزائرى النتائج الرسمية للانتخابات، قال رئيس المجلس الدستورى كمال فنيش، إن حزب جبهة التحرير الوطنى حل أولا بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.

أما فى المرتبة الثالثة، فحلت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامى الرئيس فى البلاد، والذى حصد 65 مقعدا، فيما حل فى المرتبة الرابعة حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، بحصوله على 58 مقعدا.

الانتخابات التشريعية فى الجزائر

جدير بالذكر، أن عدد المقاعد النيابية سجل تراجعًا كبيرًا، إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم، 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أى 23% من نسبة مشاركة هى الأدنى فى تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.