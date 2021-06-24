وخلال إعلان التلفزيون الرسمى الجزائرى النتائج الرسمية للانتخابات، قال رئيس المجلس الدستورى كمال فنيش، إن حزب جبهة التحرير الوطنى حل أولا بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.
أما فى المرتبة الثالثة، فحلت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامى الرئيس فى البلاد، والذى حصد 65 مقعدا، فيما حل فى المرتبة الرابعة حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، بحصوله على 58 مقعدا.
الانتخابات التشريعية فى الجزائر
جدير بالذكر، أن عدد المقاعد النيابية سجل تراجعًا كبيرًا، إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم، 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أى 23% من نسبة مشاركة هى الأدنى فى تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقل نسبة تصويت فى تاريخ البلاد.. الحزب الحاكم فى الجزائر يفوز بـ الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.