مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 بجميع الفروع بالمملكة السعودية

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 ، يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية ويقدم العديد من الخدمات المالية للمواطن والمقيمين في المملكة، ولكن يبحث الكثيرون من المواطنين في بنك الراجحي عن موعد الدوام ببنك الراجحي الجديد، حتى يستطيعوا الحصول على ما يتم تقديمه من قبل البنك من خدمات عديدة ومختلفة.

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442

يتمكن بنك الراجحي بتقديم الكثير من الخدمات المالية للعملاء بالأخص في شهر رمضان الكريم، وتتغير مواعيد وأوقات الدوام في بنك الراجحي ويدعو البنك العملاء أن يقوموا بالالتزام بالمحافظة على الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

قد تغيير موعد دوام العمل داخل مصرف الراجحي الذي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات للعملاء والمواطنين في المملكة السعودية فمثلاً العمل في فرع مول طلعت مول الذي يقدم بالدوام فترتين وتضمن ساعات العمل به كما يلي:

تبدأ مواعيد العمل بالفترة الصباحية من الساعة الواحدة ظهراً حتى نهاية الساعة الثالثة عصراً.

أما مواعيد الفترة المسائية فتبدأ في الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً.

وتستمر أيام العمل في بنك الراجحي طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومين الجمعة والسبت فهما يكونوا إجازة رسمية لموظفي البنك.

طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومين الجمعة والسبت فهما يكونوا إجازة رسمية لموظفي البنك. كما أن العملاء سوف يتمكنون من التعرف على مواعيد بنك الراجحي بشكل تفصيلي عبر الدخول للموقع الرسمي الخاص لبنك الراجحي.

كما من الممكن أن يقوم العملاء بتنزيل تطبيق بنك الراجحي على جوالاتهم الحديثة للاستفادة من الخدمات التي يحتاج لها العميل في أي وقت.

يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجودة في المملكة السعودية ويعمل على تقديم العديد من الخدمات التمويلية لمعظم العملاء السعوديين مع التزام المواطنين بالضوابط والشروط التي توضع من قبل الراجحي، كما يقدم تمويلات وقروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يضم الراجي الكثير من الفروع في جميع أرجاء المملكة وقد بدأ عمله منذ عام 1957م، ويهتم كثيراً بأن يقوم بتقديم العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية ويوفر مجموعة من الفروع الخاصة بالنساء وأخرى للرجال، بنك الراجحي من البنوك التي تعمل على تطوير ذاتها وخدماتها باستمرار ويوجد مجموعة كبيرة من الشركات الضخمة التي لا تقبل سوى التعامل معه.