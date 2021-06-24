بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية.. رئيس الوزراء الكندى يهدد النظام الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وشدد ترودو على أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين فى طهران، كما أكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من تلك المسؤولية وتحميلها لموظفين صغار.

وكشف تقرير الطب الشرعى الكندى، أن إيران تجاهلت المخاطر التى أدت لإسقاط الطائرة الأوكرانية، كما أخفقت فى تقديم تفسيرات موثوقة لسبب الحادث.