بكين تدين إدارج واشنطن 5 شركات صينية على لائحة العقوبات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن "بكين تعارض بشدة توقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمرا بحظر الاستثمار فى بعض الشركات الصينية".
وأوضح المتحدث الصينى أن ما قام به الجانب الأمريكى "قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وكذلك مصالح المستثمرين العالميين بما فى ذلك مصالح المستثمرين الأمريكيين".
ودعا وانج الإدارة الأمريكية إلى سحب القرار وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية.
ووقع الرئيس بايدن، أمرا تنفيذيا يضع بعض الشركات الصينية على القائمة السوداء، ويحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار بها.
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