كورونا فى تونس .. 3.638 إصابة جديدة و95 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.
وكانت الوزارة قد أعلنت رصد 6 إصابات بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار سريع للفيروس فى البلاد.
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