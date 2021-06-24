كورونا فى تونس .. 3.638 إصابة جديدة و95 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت الوزارة قد أعلنت رصد 6 إصابات بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار سريع للفيروس فى البلاد.