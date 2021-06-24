خلال أيام.. السفير الأمريكى يعود إلى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن السفير الأمريكى لدى بلاده جون ساليفان سيعود إلى موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة لممارسة مهامه الدبلوماسية".
يذكر أن الاتفاق على عودة السفيرين تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وجو بايدن فى جنيف يوم 16 يونيو الجارى، إذ عاد السفير الروسى أناتولى أنطونوف إلى واشنطن فى الـ20 من يونيو.
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