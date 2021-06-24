وفاة رئيس الفلبين السابق بينينو أكينو الثالث

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإنه من المقرر أن تصدر عائلة أكينو بيانا فى وقت لاحق عن وفاته.

يشار إلى أنه تم انتخاب أكينو رئيسا للفلبين فى عام 2010 واستمرت فترة ولايته حتى عام 2016.