ميركل: على الاتحاد الأوروبى إقامة تواصل مباشر مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا وفرنسا، قد دعت لانتهاج استراتيجية أوروبية جديدة من أجل علاقة "أفضل" مع روسيا، وذلك بعد لقاء الرئيسين الأمريكى جو بايدن، والروسى فلاديمير بوتين، فى جنيف فى وقت سابق من هذا الشهر.
وذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة "فايناننشال تايمز" أن المستشارة الألمانية أرادت من الاتحاد الأوروبى النظر فى دعوة الرئيس الروسى إلى قمة مع الزعماء الأوروبيين، وأن المبادرة الألمانية لاقت دعماً من قبل إيمانويل ماكرون.
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