الجيش الإثيوبى يعلن مسؤوليته عن غارات تيجراى

جدة - نرمين السيد - وتسببت الغارات الجوية، التى شنها الطيران الحربى فى إثيوبيا، على سوق فى مقتل أو إصابة العشرات بمنطقة تيجراى، شمالى البلد.

وقال شهود عيان وأطباء إن الغارة تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا فضلاً عن إصابة العشرات، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد قتلى الغارة الإثيوبية.