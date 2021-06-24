بالفيديو.. عملية إنقاذ ضخمة بعد انهيار مبنى في مدينة أميركية

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بانهيار جزئي لمبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وسط مخاوف من العثور على ضحايا تحت الأنقاض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "عملية إنقاذ ضخمة" تجري حاليا، بعد انهيار مبنى سكني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت خدمات الإنقاذ من الحرائق أن المبنى مكون من اثني عشر طابقا ويدعى "Champlain Towers South".

وذكرت إدارة الطوارئ في مقاطعة ميامي داد، في تغريدة، أن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى في مدينة ميامي.

وأظهرت صورة، منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر، حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقال الجيران إن المبنى كان في الغالب مسكونا، لكن من غير المعروف سبب انهيار البرج الذي تم بناؤه عام 1981.

وما تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، فيما لم تتوفر حتى الآن أي تقارير عن وجود ضحايا.