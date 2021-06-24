عاجل.. انهيار مبنى فى ميامى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الطوارئ فى مقاطعة ميامى الأمريكية، فى تغريدة اليوم الخميس، إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى فى مدينة ميامى انهار جزء منه.

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامى بيتش على تويتر حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى فى الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة بولاية فلوريدا "تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامى داد المساعدة".

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى.