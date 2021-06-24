جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.