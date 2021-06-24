فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن سلالة دلتا رُصدت أول مرة فى الهند وتعتبر شديدة العدوى وقد يتأثر بها حتى من سبقت له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى الهند، إن السلالة التى أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 % عما تنقله السلالات الأخرى، وحذروا من أن "الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل موانع كافية أمام انتشارها، كما حدث فى دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوى فيما يخص مصالح الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".