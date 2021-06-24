الدبيبة بعد لقائه بلينكن: نؤكد أهمية إخراج المرتزقة من ليبيا 

جدة - نرمين السيد - وبحسب المكتب الإعلامى التابع له، شدد الدبيبة، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، فى إطار خطة شاملة، مرحباً بمشاركة البناءة من الولايات المتحدة.
وقال، إنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فورى فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.
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