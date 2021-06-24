العروض التمويلية من البنك الأهلي السعودية ” معًا نصنع الغد “

نتحدث اليوم عن العروض التمويلية من البنك الأهلي السعودية والتي تم إطلاقها تحت شعار معًا نصنع غد أفضل وذلك من أجل إتاحة الكثير من الفرص لجميع فئات المواطنين وذلك من أجل تحقيق سمعة وثقة أكبر للبنك في ظل التنافس القوي مع البنوك والقطاعات المصرفية الأخرى المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية وتتضمن تلك العروض التمويل التأجيري والعقاري والشخصي ويمكنكم معرفة المزيد حول تلك العروض وشروط الحصول عليها من خلال التواصل مع خدمة عملاء البنك الأهلي على الرقم” 8002441005 ”

تعرف على العروض التمويلية من البنك الأهلي السعودية

يسعى البنك دائمًا لتوفير العروض والكثير من الخدمات المالية التي تسهل على مواطني المملكة العربية السعودية أمور المعيشة.

كما أنه يضع عدة شروط ميسرة وغير معقدة للحصول على تلك العروض سواء لعملاء البنك الحاليين أو العملاء الجدد، ومن أبرز تلك الشروط:

يشترط على المتقدم للحصول على تلك العروض أن يكون موظف في القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن شهر أو القطاع الخاص لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

كما يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي.

أما عن القطاع الخاص لابد أن يبدأ الراتب من 4000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون سن المتقدم لتلك العروض بدايةً من سن 18 عام وألا يتجاوز السن 60 عام مع قسط السداد الأخير.

خدمات وعروض تمويلية من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي العديد من الخدمات والعروض وذلك من أجل تسهيل الحياة على العميل.

وإتاحة المزيد من سبل الترفيه أمامه التي تمكنه من قضاء متطلباته واحتياجاته.

وقدم بالفعل حملة عروض غير مسبوقة والتي تتضمن مجموعة من العروض التمويلية لتقديم المساعدة لجميع العملاء.

كما أن تلك العروض متاحة أمام العاملين في القطاعات المختلفة وليست فئة بذاتها.

مثل موظفي القطاع الخاص والشركات المعتمدة والغير معتمدة والقطاع الحكومي وشبه الحكومي.

كما تتميز تلك العروض التمويلية أنها بدون رسوم ويمكنك الحصول عليها من مكانك دول الحاجة لزيارة فروع البنك.

وذلك من خلال الاتصال على الرقم التالي 8002441005.

كما تتيح تلك العروض خدمة التمويل التأجيري بأقل سعر وبدون دفعة أولى أو رسوم إدارية.

يقدم أيضًا خدمة التمويل العقاري بدون رسوم تقييم أو رسوم إدارية ويمكنك الحصول على التمويل العقاري من خلال تطبيق عقار الأهلي.