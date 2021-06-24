أجدد مواعيد بنك الراجحي السعودية 2021

إليكم أجدد مواعيد بنك الراجحي السعودية والتي حدد البنك في كافة فروع الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية من أجل استقلال العملاء ويعد بنك الراجحي واحدًا من أشهر القاطعات المصرفية وأكبرها والتي تقدم الكثير من الخدمات المالية بأنواعها واستطاع أن يكتسب ثقة الكثير من العملاء بالفعل وذلك منذ أن تم تأسيسه في عام 1957 ويمتلك خبرة طويلة فيما يتعلق بمجال الأعمال المالية، وقد تم فتح الفرع الأول لخدمة السيدات بحي الشميسي عام 1979 ويمتلك المصرف ما يقرب من 500 فرع في مناطق المملكة ويبلغ عدد موظفيه أكثر من 10554 موظف.أجدد مواعيد بنك الراجحي السعودية
وضع بنك الراجحي مواعيد جديدة وهي من الأحد إلى الخميس ليبدأ العمل في القطاع من الساعة 9 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 5 مساءًا.
العطلة يومي الجمعة والسبت ولكن تلك المواعيد لا تنطبق على كافة فروع البنك حيث أن البعض منها يعمل طوال الأسبوع.
كما تختلف المواعيد أيضًا في عددًا من الفروع ليبدأ العمل في تمام الساعة 9.30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 5:30 مساءًا.تعرف على خدمات بنك الراجحي السعودية
يقدم البنك الكثير من الخدمات مثل:
- حساب التميز، حساب الراتب، الحساب الجاري، حساب الآيبان، رسوم الخدمات والمنتجات.
- كما يقدم خدمة التمويل الشخصي وتمويل السيارات.
- كما يوفر الكثير من بطاقات الائتمان مثل بطاقة الفيزا الكلاسيكية، بطاقة الفيزا الذهبية، بطاقة الفيزا البلاتينية، بطاقة الفيزا مسبقة الدفع.
- خدمة الشيك المصرفي وخدمة المباشر للأفراد.
- الحوالات الخارجية.
- صرف العملات الأجنبية.
- كما يقدم خدمة السحب الدولية.
يمتلك البنك عدوة فروع منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها:
- فرع مكة بمنطقة الشرائع.
- منطقة الخرج العام.
- منطقة المناخة بالمدينة المنورة.
- الهفوف.
- فرع مطار أبها.
- حي الصحيفة بطريف الملك فهد.
- فرع الدمام
- غرب الرياض في منطقة الديرة.
- فرع جدة بمنطقة المعادي الرويس.
- البغدادية شمال جدة
- فرع الرياض بحي شاهر.
- منطقة ظهران الجنوب
- فرع الطائف.
- شارع الأمير سلمان بفرع الرياض.
يمكنكم الرجوع إلى البنك من خلال الأرقام التالية:
- رقم الهاتف المصرفي: 920003344(966+).
- كما يوجد رقم جوال للعملاء الحاليين: 8001248880
- كما يوفر رقم للعملاء الجدد لتسهيل التواصل: 8001241222.
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إليكم أجدد مواعيد بنك الراجحي السعودية والتي حدد البنك في كافة فروع الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية من أجل استقلال العملاء ويعد بنك الراجحي واحدًا من أشهر القاطعات المصرفية وأكبرها والتي تقدم الكثير من الخدمات المالية بأنواعها واستطاع أن يكتسب ثقة الكثير من العملاء بالفعل وذلك منذ أن تم تأسيسه في عام 1957 ويمتلك خبرة طويلة فيما يتعلق بمجال الأعمال المالية، وقد تم فتح الفرع الأول لخدمة السيدات بحي الشميسي عام 1979 ويمتلك المصرف ما يقرب من 500 فرع في مناطق المملكة ويبلغ عدد موظفيه أكثر من 10554 موظف.أجدد مواعيد بنك الراجحي السعودية
وضع بنك الراجحي مواعيد جديدة وهي من الأحد إلى الخميس ليبدأ العمل في القطاع من الساعة 9 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 5 مساءًا.
العطلة يومي الجمعة والسبت ولكن تلك المواعيد لا تنطبق على كافة فروع البنك حيث أن البعض منها يعمل طوال الأسبوع.
كما تختلف المواعيد أيضًا في عددًا من الفروع ليبدأ العمل في تمام الساعة 9.30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 5:30 مساءًا.تعرف على خدمات بنك الراجحي السعودية
يقدم البنك الكثير من الخدمات مثل:
- حساب التميز، حساب الراتب، الحساب الجاري، حساب الآيبان، رسوم الخدمات والمنتجات.
- كما يقدم خدمة التمويل الشخصي وتمويل السيارات.
- كما يوفر الكثير من بطاقات الائتمان مثل بطاقة الفيزا الكلاسيكية، بطاقة الفيزا الذهبية، بطاقة الفيزا البلاتينية، بطاقة الفيزا مسبقة الدفع.
- خدمة الشيك المصرفي وخدمة المباشر للأفراد.
- الحوالات الخارجية.
- صرف العملات الأجنبية.
- كما يقدم خدمة السحب الدولية.
يمتلك البنك عدوة فروع منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها:
- فرع مكة بمنطقة الشرائع.
- منطقة الخرج العام.
- منطقة المناخة بالمدينة المنورة.
- الهفوف.
- فرع مطار أبها.
- حي الصحيفة بطريف الملك فهد.
- فرع الدمام
- غرب الرياض في منطقة الديرة.
- فرع جدة بمنطقة المعادي الرويس.
- البغدادية شمال جدة
- فرع الرياض بحي شاهر.
- منطقة ظهران الجنوب
- فرع الطائف.
- شارع الأمير سلمان بفرع الرياض.
يمكنكم الرجوع إلى البنك من خلال الأرقام التالية:
- رقم الهاتف المصرفي: 920003344(966+).
- كما يوجد رقم جوال للعملاء الحاليين: 8001248880
- كما يوفر رقم للعملاء الجدد لتسهيل التواصل: 8001241222.
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