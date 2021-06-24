تمديد جواز سفر المقيمين في السعودية 2021 واستعلام صلاحية الاقامة

في هذا المقال سوف نحاول أن ننقلكم إلى معرفة خطوات تمديد جواز سفر المقيمين في السعودية 2021 حيث أن التمديد. من أهم الأمور التي يبحث عنها ويريدها المقيمون في إقليم المملكة العربية السعودية. من اجل تجديد جواز سفرهم والاستمرار في الاستفادة من الخدمات الحكومية في المملكة، علاوة على ذلك وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومحاولة المقيمين مغادرة المملكة مما اضطرهم لتجديد جوازات سفرهم حيث أن موضوع التجديد من القضايا المهمة التي يهتمون بها في الوقت الراهن. وبالتالي في الفقرات القادمة وعبر موقع ثقفني سوف نوضح لكم كيفية اتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد جواز سفر المقيم من كافة دول العالم بخطوات بسيطة وسهلة فتابعون للنهاية لمعرفة ذلك.تمديد جواز السفر للمقيمين في السعودية 2021
هناك العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي القيام بها الآن عبر الإنترنت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تم تحويل العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية ، ومن بين هذه الخدمات ما يتعلق بوزارة الخارجية السعودية، مثل تمديد جوازات سفر المقيمين إلكترونيًا عبر الإنترنت، حتى يتمكن المقيم داخل المملكة أو العمالة الوافدة من القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بإقامتهم أو تأشيراتهم ، كالإصدار والتجديد عبر الإنترنت في شكل إلكتروني ، وفي الفقرة التالية سترى كيف تتم عملية التجديد.كيفية التحقق من صلاحية جواز السفر
تتيح منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية للمقيمين معرفة صلاحية جوازات سفرهم من خلال البوابة الرسمية، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لمقيمي المملكة لتوفير الوقت والجهود المبذولة من اجل معرفة تاريخ انتهاء جواز السفر يتم ذلك بالوسائل التالية:
- الدخول على البوابة الالكترونية أبشر
- ننقر على خيار الخدمة الفردية
- الضغط على الطلبات الإلكترونية.
- اختيار خدمات جواز السفر.
- الضغط على “خدمة طلب الحصول على تصريح إقامة “.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- الضغط على اتصال.
- سوف تتلقى رمزا مؤقتًا لتفعيل الإدخال.
- أكتب رقم جواز سفرك.
- اختر الجنسية.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- اضغط على طلب.
- واخيرا سوف تظهر النتيجة.
علاوة على ذلك ومن خلال البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية يمكن للمقيم في إقليم المملكة القيام بعملية تمديد جواز سفره إلكترونيًا وباجراءات سهلة جدا سوف نوضحها لكم في النقاط التالية:
- افتح البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية
- بعدها مباشرة ومن الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية، اختر خدمات الوزارة ، ثم اضغط على دليل الخدمات.
- كما هو موضح في دليل الخدمات يجب على المقيم اختيار خدمات الأفراد ومن ثم خدمة المقيمين.
- سوف تظهر الخدمات الخاصة بالمقيمين ، يجب الضغط فوق تجديد جواز السفر.
- يطلب الموقع رقم تأشيرة المقيم ، والذي يجب ملؤه في المكان المخصص ، بالإضافة إلى رقم جواز السفر.
- يتم تحديد الجنسية الخاصة بالمقيم وتدوين كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ، مثل تفاصيل الاتصال والبريد الإلكتروني.
- أخيرا بعد الانتهاء من الخطوات، انقر فوق تجديد.
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في هذا المقال سوف نحاول أن ننقلكم إلى معرفة خطوات تمديد جواز سفر المقيمين في السعودية 2021 حيث أن التمديد. من أهم الأمور التي يبحث عنها ويريدها المقيمون في إقليم المملكة العربية السعودية. من اجل تجديد جواز سفرهم والاستمرار في الاستفادة من الخدمات الحكومية في المملكة، علاوة على ذلك وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومحاولة المقيمين مغادرة المملكة مما اضطرهم لتجديد جوازات سفرهم حيث أن موضوع التجديد من القضايا المهمة التي يهتمون بها في الوقت الراهن. وبالتالي في الفقرات القادمة وعبر موقع ثقفني سوف نوضح لكم كيفية اتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد جواز سفر المقيم من كافة دول العالم بخطوات بسيطة وسهلة فتابعون للنهاية لمعرفة ذلك.تمديد جواز السفر للمقيمين في السعودية 2021
هناك العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي القيام بها الآن عبر الإنترنت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تم تحويل العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية ، ومن بين هذه الخدمات ما يتعلق بوزارة الخارجية السعودية، مثل تمديد جوازات سفر المقيمين إلكترونيًا عبر الإنترنت، حتى يتمكن المقيم داخل المملكة أو العمالة الوافدة من القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بإقامتهم أو تأشيراتهم ، كالإصدار والتجديد عبر الإنترنت في شكل إلكتروني ، وفي الفقرة التالية سترى كيف تتم عملية التجديد.كيفية التحقق من صلاحية جواز السفر
تتيح منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية للمقيمين معرفة صلاحية جوازات سفرهم من خلال البوابة الرسمية، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لمقيمي المملكة لتوفير الوقت والجهود المبذولة من اجل معرفة تاريخ انتهاء جواز السفر يتم ذلك بالوسائل التالية:
- الدخول على البوابة الالكترونية أبشر
- ننقر على خيار الخدمة الفردية
- الضغط على الطلبات الإلكترونية.
- اختيار خدمات جواز السفر.
- الضغط على “خدمة طلب الحصول على تصريح إقامة “.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- الضغط على اتصال.
- سوف تتلقى رمزا مؤقتًا لتفعيل الإدخال.
- أكتب رقم جواز سفرك.
- اختر الجنسية.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- اضغط على طلب.
- واخيرا سوف تظهر النتيجة.
علاوة على ذلك ومن خلال البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية يمكن للمقيم في إقليم المملكة القيام بعملية تمديد جواز سفره إلكترونيًا وباجراءات سهلة جدا سوف نوضحها لكم في النقاط التالية:
- افتح البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية
- بعدها مباشرة ومن الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية، اختر خدمات الوزارة ، ثم اضغط على دليل الخدمات.
- كما هو موضح في دليل الخدمات يجب على المقيم اختيار خدمات الأفراد ومن ثم خدمة المقيمين.
- سوف تظهر الخدمات الخاصة بالمقيمين ، يجب الضغط فوق تجديد جواز السفر.
- يطلب الموقع رقم تأشيرة المقيم ، والذي يجب ملؤه في المكان المخصص ، بالإضافة إلى رقم جواز السفر.
- يتم تحديد الجنسية الخاصة بالمقيم وتدوين كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ، مثل تفاصيل الاتصال والبريد الإلكتروني.
- أخيرا بعد الانتهاء من الخطوات، انقر فوق تجديد.
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