نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق “الخارجي ومحو الأمية” بالرقم الإمتحاني

ينتظر جميع طلبة الصف السادس في مختلف محافظات العراق موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق 2021 والوقت المحدد. الذي يتم فيه اعلان نتائج امتحانات الجولة الاولى. حيث اعلنت وزارة التربية العراقية بدء دفاتر تصحيح الامتحانات لطلبة الصف السادس لجميع المواد التي امتحنوا فيها هذا العام. كما لوحظ أن لجان تقييم الدرجات منخرطة بشكل كامل في جميع الإجراءات الوقائية، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية. علاوة على ذلك وفي ضوء خطتها التنفيذية لامتحانات البكالوريوس. للعام الدراسي 2021. ونحن بدورنا في موقع ثقفني الاخباري سوف نحاول معرفة الوقت المحدد لنشر النتائج واطلاع المتابعين على ذلك.

نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق للعام 2021 يوم الاحد 13جوان واستمرت حتى 19 جوان. كما أن امتحان اللغة الكردية فقد بدأ في يوم 21 جوان / يونيو الجاري. وأعلنت الوزارة أنه تم تطبيق كافة اختبارات الضوابط التي وضعها المختصون. إلى الوزارة بخصوص سير الامتحانات التي تضمنت الامتحان الشفوي للطلاب في نفس يوم الامتحان التحريري. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح للطلاب بدخول مجالس الاختبار إلا بعد التأكد من وجودهم في ساعات الدراسة وعدم طردهم.

وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

قال مصدر مسؤول انه بمجرد انتهاء مراكز التصحيح من عملها ستنشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الانترنت ، حيث يمكن لجميع الطلاب في جميع انحاء العراق معرفة النتيجة حالما يتم تحميلها. يذكر أن عملية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 تتم حسب المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ، ثم يتم تسجيل رقم امتحاناته لمعرفة تقدير درجاته في جميع المواد التي امتحن فيها، وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية العراقي أعلن رسميا اعتماده نتائج الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصفوف التي لم تنتهي من الدراسة في جميع المراحل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية يوم الاثنين 21 يونيو 2021 عن نتائج المرحلة الابتدائية في محافظة الكرخ ونينوى الثالثة للطلاب الخارجيين ومحو الأمية. وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح في كلتا المحافظتين أعلى من معدلات النجاح في السنوات السابقة ، كما قامت الوزارة بتفعيل رابط رسمي لإعلان نتائج السادس الابتدائي 2021.