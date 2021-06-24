مميزات جديدة ومذهلة في تطبيق الواتساب وخصائص لا يعرفها الكثيرين

وقد حصد تطبيق الواتساب الشهير شعبية كبيرة بين جميع شعوب العالم المختلفة حيث حقق انتشاراً كبيراً في جميع دول العالم وهذا بسبب سهولة استخدامه باعتباره من أوائل تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي بشكل عام كما إنه من أكثر التطبيقات تحميلاً بحيث يكون متاح لدى جميع مستخدمين التطبيق تبادل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمحتويات وهذا عن طريق الدردشة مع الأصدقاء، بحيث قد تم إضافة مزايا جديدة وكذلك خصائص لا يعرفها الكثيرون وهذا السبب الذي يجعلهم لا يستغنون عن هذا التطبيق في الحياة العملية مع العلم أن تحديث سياسات الخصوصية تم تفعيله إلى أجل غير مسمى كما أن هذا التطبيق قد رجع مع العمل برفقة الإنستجرام وهذا بعد توقف مفاجئ وكذلك الموافقة على الشروط والبنود.

أبرز الإضافات الجديدة :-

وفي الآوان الأخيرة قد تم إضافة العديد من المزايا لدى تطبيق واتساب كما إنه من إحدى هذه الإضافات هي إمكانية إخفاء علامة أنك متصل الآن وهذا بهدف عدم الإزعاج بحيث يمكنك فتح التطبيق ومن ثم تفعيل هذه الإمكانية من ضبط الإعدادات كما إن هذا التطبيق يحتوي على ميزة جديدة لم تكن موجودة من قبل وهذه الميزة هي الرد على المكالمات الصوتية بشكل تلقائي وتعتبر هذه الميزة تقنية جديدة تقوم بالتسهيل على المستخدمين الكثير من الخطوات التي يقوم بها وفي هذه الفترة الأخيرة يعمل التطبيق على توسيع قاعدة المكالمات الجماعية.

طريقة الحفاظ على السرية :-

كما أن الشركة المنتجة لتطبيق واتساب قد أطلقت نسخة جديدة وآمنة لا يوجد فيها أي فيروسات أو مشاكل بحيث تعمل على حماية المستخدمين من الحظر وكذلك الحفاظ على الخصوصية بحيث أصبح الآن في الإمكان أن تقوم بفصل الإنترنت الخاص بك ومن ثم تصفح الفيديوهات والرسائل والقصص وهذا دون أن يكون إشعار اتصالك ظاهر لدى أصدقائك كما أن هذا التطبيق يحتوي على ميزة التحكم في العديد من النسخ المتعددة من أجل استرجاع النسخة وهذا في حالة تغيير الرقم وكذلك سهولة وضع كلمة السر لأي محادثة داخل التطبيق وهذا في حين تم إضافة ملصقات ورموز تعبيرية.

خطوات منع اختراق حساب الواتساب :-

ومن خلال مقالتنا هذه سنعرض لكم خطوات منع حسابك من الاختراق، وهذه الخطوات هي :-