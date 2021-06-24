خطوات تحديث حالة الضمان الاجتماعي برقم المدني 1443

خطوات تحديث حالة الضمان الاجتماعي تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية تحديث البيانات الشخصية المسجلة لهم في الضمان من أجل استمرار عملية صرف الدعم الشهري للمستفيد.تحديث حالة الضمان الاجتماعي
برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي العديد من المواطنين في المملكة وذلك لأن تساعدهم علي تحسين الحالة المالية لهم، ويصرف هذا البرنامج بشكل شهري إلي عدد محدد من فئات المجتمع وهم المطلقات والأرامل والغير قادرين علي العمل وكبار السن، ويجب علي المستفيد القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة به حيث إن ذلك يعد من ضمن إثبات الحاجة إلي البرنامج.الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443
يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي القيام بعملية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من الرابط الجديد لها عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون كالأتي:
- زيارة صحفة الضمان الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار خدمات وكالة الضمان الاجتماعي.
- الضغط علي زر الاستعلام عن المقطوعة.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم طلب المقطوعة.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك البيانات في صفحة أخري.
حتي تتمكن من تحديث البيانات الشخصية في الضمان يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتخلص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك تقوم باختيار تحديث الضمان.
- التأكد من البيانات الشخصية المكتوبة ثم النقر علي زر التالي.
- يعرض لك بيانات العنوان تقوم بتعديله في حالة تغير العنوان ثم النقر علي زر التالي.
- إدخال بيانات التواصل من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- تكتب رقم الحساب البنكي وأسم البنك.
- التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- الضغط علي زر التحديث.
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خطوات تحديث حالة الضمان الاجتماعي تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية تحديث البيانات الشخصية المسجلة لهم في الضمان من أجل استمرار عملية صرف الدعم الشهري للمستفيد.تحديث حالة الضمان الاجتماعي
برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي العديد من المواطنين في المملكة وذلك لأن تساعدهم علي تحسين الحالة المالية لهم، ويصرف هذا البرنامج بشكل شهري إلي عدد محدد من فئات المجتمع وهم المطلقات والأرامل والغير قادرين علي العمل وكبار السن، ويجب علي المستفيد القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة به حيث إن ذلك يعد من ضمن إثبات الحاجة إلي البرنامج.الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443
يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي القيام بعملية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من الرابط الجديد لها عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون كالأتي:
- زيارة صحفة الضمان الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار خدمات وكالة الضمان الاجتماعي.
- الضغط علي زر الاستعلام عن المقطوعة.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم طلب المقطوعة.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك البيانات في صفحة أخري.
حتي تتمكن من تحديث البيانات الشخصية في الضمان يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتخلص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك تقوم باختيار تحديث الضمان.
- التأكد من البيانات الشخصية المكتوبة ثم النقر علي زر التالي.
- يعرض لك بيانات العنوان تقوم بتعديله في حالة تغير العنوان ثم النقر علي زر التالي.
- إدخال بيانات التواصل من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- تكتب رقم الحساب البنكي وأسم البنك.
- التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- الضغط علي زر التحديث.
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