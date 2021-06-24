وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينيو أكينو

وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينيو أكينوتوفي الرئيس الفلبيني السابق بنينيو أكينو اليوم عن عمر 61 عاماً وفق ما ذكرت وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وذكرت وسائل إعلام فلبينية أنه تم نقل أكينو إلى مستشفى في مانيلا صباح اليوم فيما أعرب وزير الخارجية تيودورو لوكسين في تغريدة على تويتر عن “حزنه لوفاة رجل مخلص”.

ويتحدر أكينو الأعزب الذي حكم الأرخبيل من 2010 إلى 2016 من أحد أشهر العائلات السياسية في آسيا وهو نجل الرئيسة السابقة كورازون أكينو.