إجراءات جديدة لدخول مصر.. اللقاح يغني عن الـ"PCR"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، أن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR).

ويجب على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تفيد أنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات "كوفيد 19" الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم.

وسيخضع الوافدون من البلدان المتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا لاختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

وسجلت مصر، الأربعاء، 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 278761 حالة.

ورفعت مصر العديد من القيود في بداية شهر يونيو الجاري، وتأمل في جذب الزوار هذا العام، إذ تمثل السياحة نحو 15 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.